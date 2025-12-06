WKO Weihnachtskonzert mit Felix Klieser

Am 6. Dezember 2025 gastiert das renommierte Württembergische Kammerorchester Heilbronn gemeinsam mit dem international gefeierten Hornisten Felix Klieser in der Wilhelm-Frey-Kulturhalle Widdern.

Erleben Sie ein musikalisches Meisterwerk voller Virtuosität und Emotion!

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr

Tickets im Vorverkauf bis 30.11.2025 online erhältlich – danach Abendkasse.

Das Programm wird noch bekannt gegeben – aber Sie dürfen sich schon jetzt auf ein unvergessliches Konzerterlebnis freuen!