WKO Weihnachtskonzert mit Felix Klieser

Konzert-Highlight im Advent

Wilhelm Frey Halle Widdern Heilbronner Straße 1, 74259 Widdern

Am 6. Dezember 2025 gastiert das renommierte Württembergische Kammerorchester Heilbronn gemeinsam mit dem international gefeierten Hornisten Felix Klieser in der Wilhelm-Frey-Kulturhalle Widdern.

Erleben Sie ein musikalisches Meisterwerk voller Virtuosität und Emotion!

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr

Tickets im Vorverkauf bis 30.11.2025 online erhältlich – danach Abendkasse.

Das Programm wird noch bekannt gegeben – aber Sie dürfen sich schon jetzt auf ein unvergessliches Konzerterlebnis freuen!

Info

Konzerte & Live-Musik
