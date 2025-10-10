Bockbierfest Bretzingen

Bretzingen 74736 Bretzingen

Bock & Beat im Malle-Style – Die neue Partyreihe im Festzelt!

Zum allerersten Mal steigt im Rahmen des Bretzinger Bockbierfests unsere brandneue Bock & Beat Party – und zwar im ultimativen Malle-Style!

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, verwandelt sich unser Festzelt in die Partyhochburg der Balearen.

Mit den besten Malle- & Partyhits, aufgelegt von angesagten DJs, feiern wir bis in die Nacht. Dazu gibt’s natürlich Sangria, Malle-Bar & jede Menge Spaß – alles, was das Mallorca-Herz begehrt.

🌴 Highlights des Abends:

  • DJs mit den größten Malle- & Partyhits
  • Die erste Bock & Beat Party – Premiere 2025!
  • Malle-Bar & Sangria-Specials
  • Outfit-Tipp: Gerne im Malle-Style erscheinen!

Also: Ihr wolltet Malle – ihr bekommt Malle!

Bretzingen 74736 Bretzingen
Konzerte & Live-Musik
