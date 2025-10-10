Bockbierfest Bretzingen

Bock & Beat im Malle-Style – Die neue Partyreihe im Festzelt!
Zum allerersten Mal steigt im Rahmen des Bretzinger Bockbierfests unsere brandneue Bock & Beat Party – und zwar im ultimativen Malle-Style!
Am Freitag, den 10. Oktober 2025, verwandelt sich unser Festzelt in die Partyhochburg der Balearen.
Mit den besten Malle- & Partyhits, aufgelegt von angesagten DJs, feiern wir bis in die Nacht. Dazu gibt’s natürlich Sangria, Malle-Bar & jede Menge Spaß – alles, was das Mallorca-Herz begehrt.
🌴 Highlights des Abends:
- DJs mit den größten Malle- & Partyhits
- Die erste Bock & Beat Party – Premiere 2025!
- Malle-Bar & Sangria-Specials
- Outfit-Tipp: Gerne im Malle-Style erscheinen!
Also: Ihr wolltet Malle – ihr bekommt Malle!