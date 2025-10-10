Bockbierfest Bretzingen

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, sorgt keine Geringere als die Kultband Troglauer für ausgelassene Partystimmung.

um inzwischen 9. Mal rocken die Jungs unser Festzelt – mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Rock, Party und Volksmusik bringen sie garantiert wieder alle auf die Bänke.

Was euch erwartet:

Bockbier in bester Festzeltatmosphäre

Stimmung, Party und gute Laune bis spät in die Nacht

Live-Musik von den Troglauern – laut, echt und voller Energie

Tracht ist herzlich willkommen – aber kein Muss

Kommt vorbei und feiert mit uns einen unvergesslichen Abend in Bretzingen.

Sichert euch jetzt eure Tickets im Vorverkauf und seid dabei, wenn das Zelt bebt!