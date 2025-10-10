Bockbierfest Bretzingen

Troglauer – live im Festzelt

Bretzingen 74736 Bretzingen

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, sorgt keine Geringere als die Kultband Troglauer für ausgelassene Partystimmung. 

um inzwischen 9. Mal rocken die Jungs unser Festzelt – mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Rock, Party und Volksmusik bringen sie garantiert wieder alle auf die Bänke.

Was euch erwartet:

  • Bockbier in bester Festzeltatmosphäre
  • Stimmung, Party und gute Laune bis spät in die Nacht
  • Live-Musik von den Troglauern – laut, echt und voller Energie
  • Tracht ist herzlich willkommen – aber kein Muss

Kommt vorbei und feiert mit uns einen unvergesslichen Abend in Bretzingen.

Sichert euch jetzt eure Tickets im Vorverkauf und seid dabei, wenn das Zelt bebt!

Info

Bretzingen 74736 Bretzingen
Konzerte & Live-Musik
