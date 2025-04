DRK Bockbierfest

Das Bockbierfest ist zurück!

Leider war es in den letzen Jahren nicht möglich, ein Bockbier anzubieten. Das hat sich nun dank unseres Getränkelieferanten gändert. Freut euch also auf das leckere Bockbier vom Fass, gerne auch als 1 Meter Bockbier mit 10 Gläsern. Ebenfalls vom Fass bieten wir ein Pils an. Natürlich gibt es auch alkoholfreie Getränke. Wir bieten auch ein leckers Mittagessen an, lasst euch überaschen. Nur so viel, es ist kein Schnitzel :-) Was natülich nicht fehlen darf ist das Steak, die Grill- und Currywurst, sowie Pommes und Wurstsalat. Wir freuen uns auf euch! Euer DRK-Obergimpern.