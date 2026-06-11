Seit 30 Jahren nun begeistern Wolfram von Bodecker und Alexander Neander ihr Publikum weltweit mit einer einzigartigen Mischung aus Pantomime, visueller Magie, Comedy und poetischem Theater.

Ausgebildet an der berühmten École Internationale de Mimodrame von Marcel Marceau, entwickeln sie unter der Regie von Lionel Ménard eine faszinierende Bühnenkunst, die ganz ohne Worte auskommt und Menschen aller Generationen berührt.

In MaskenBall ziehen Bodecker & Neander alle Register der Verwandlungskunst. Mit verblüffenden Illusionen, skurrilem Humor und berührenden Momenten entführen sie ihr Publikum auf eine Reise durch Raum und Zeit. Mal komisch, mal melancholisch, stets überraschend entsteht eine poetische Bilderwelt, die Jung und Alt gleichermaßen in ihren Bann zieht. Dieses außergewöhnliche Theatererlebnis begeistert Zuschauerinnen und Zuschauer von 6 bis 99 Jahren.