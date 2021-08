Bodega Show - Figub Brazlevič

Zur Eröffnung unseres BODEGA Betriebs laden wir euch zu kleinen Livekonzerten in die Schräglage ein. Umrahmt von jeweils einem Support DJ, konnten wir acht großartige Acts dafür begeistern, uns jeweils an einem Abend im Herbst in diesem besonderen Rahmen zu besuchen und gemeinsam mit euch und uns das Beste aus den aktuellen Umständen zu machen.

Am 04. September geht unsere Reihe direkt in die zweite Runde

Seit nunmehr zwölf Jahren arbeitet und droppt Figub Brazlevič Musik aus Berlin-Moabit (und seit kurzem auch aus Zürich) - insgesamt hat er 25 Jahre Erfahrung. Seine Inspiration kommt aus einer Vielzahl von Musikgenres wie Jazz, Funk oder Soul.

Am bekanntesten sind die prägnanten Drums und Percussions, mit denen er seine Beats unterstreicht und den Geist der Goldenen Ära der 90er einfängt, der seine gesamte musikalische Karriere beeinflusst. Seine Wurzeln liegen in den 90ern, doch sein Sound erhebt seinen eigenen, zeitlosen Anspruch, nämlich offen für jede Art von musikalischem Einfluss und Inspiration zu sein.

Figub Brazlevič ist im Südwesten Deutschlands vor der idyllischen Kulisse von Donau und Bodensee aufgewachsen. Kaum war er seinen Kinderschuhen entwachsen, begann er mit einfacher Technik und mit nichts als seinem eigenen Ehrgeiz seine ersten Produktionen zusammenzuschrauben. Von der Komposition der ersten Beats an nahm alles andere schnell Gestalt an.

Auch der Support kommt an unserem zweiten Konzertabend aus Berlin angereist. Wir freuen uns auf „Der Buttler“!

+++ WICHTIGE INFOS +++ UNBEDINGT LESEN +++

Bedingung für den Einlass zu allen Shows und zum Barbetrieb sind die drei Gs (genesen, geimpft oder getestet). Dies wird ausnahmslos kontrolliert.

Die Shows werden kürzer sein als gewohnt, dafür sind die Tickets für euch günstiger.

Es soll hierbei nicht einzig und alleine um den Liveact gehen, sondern um einen schönen Abend in unserem Club, den wir nach 1,5 Jahren Schönheitsschlaf wieder öffnen.

Um im Barbetrieb nach der Show weiterhin bei uns bleiben zu können, reserviert bitte online zusätzlich einen Tisch ab 23:00 Uhr, da wir im Barbetrieb weniger Sitzplätze zur Verfügung haben als während des Konzerts und der Eintritt ab 18 Jahren ist.