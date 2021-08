Bodega Show - KUSO GVKI

Zur Eröffnung unseres BODEGA Betriebs laden wir euch zu kleinen Livekonzerten in die Schräglage ein. Umrahmt von jeweils einem Support DJ, konnten wir acht großartige Acts dafür begeistern, uns jeweils an einem Abend im Herbst in diesem besonderen Rahmen zu besuchen und gemeinsam mit euch und uns das Beste aus den aktuellen Umständen zu machen.

Am 02. September wird diese wunderschöne Reihe von einem ganz besonderen Livegast eröffnet:

KUSO GVKI, was im Japanischen soviel heißt wie „Scheißkind“, lässt mit seinen zwei Bandkollegen an Bass und Drums Einflüsse aus traditioneller japanischer Musik und Jazz in Instrumental-HipHop und Trap-Beats einfließen und schafft so eine einzigartige Verschmelzung von Turnup und Avantgarde. Ausgefeilte Produktionen werden live on stage an den Instrumenten oder am Sequencer und Drumcomputer dekonstruiert und in eine dynamische und energiegeladene Performance eingebettet.

Support kommt an diesem Abend von TowB!

+++ WICHTIGE INFOS +++ UNBEDINGT LESEN +++

Bedingung für den Einlass zu allen Shows und zum Barbetrieb sind die drei Gs (genesen, geimpft oder getestet). Dies wird ausnahmslos kontrolliert.

Die Shows werden kürzer sein als gewohnt, dafür sind die Tickets für euch günstiger.

Es soll hierbei nicht einzig und alleine um den Liveact gehen, sondern um einen schönen Abend in unserem Club, den wir nach 1,5 Jahren Schönheitsschlaf wieder öffnen.

Um im Barbetrieb nach der Show weiterhin bei uns bleiben zu können, reserviert bitte online zusätzlich einen Tisch ab 23:00 Uhr, da wir im Barbetrieb weniger Sitzplätze zur Verfügung haben als während des Konzerts und der Eintritt ab 18 Jahren ist.