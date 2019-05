Bodek Janke: Song

Der vielgereiste Multipercussionist und Komponist Bodek Janke hat mit seinem neuen Projekt "SONG" ein genreübergreifendes Experiment ins Leben gerufen, in dem das einfache Element der Lieder ("Songs") auf das komplexe Element der Improvisation direkt aufeinander treffen. Das Ziel ist, dem Zuhörer Jazzmusik auf einfache, greifbare Art näher zu bringen.

Die namibianische Singer-Songwriterin Shishani trifft mit ihrer sowohl bezaubernd-fragilen, als auch kraftvollen Stimme und ihrer groovenden Art des Gitarrenspiels hierbei direkt ins Herz, während das Klaviertrio mit dem estnischen Pianisten Kristjan Randalu, dem britischen Kontrabassisten Philip Donkin und dem polnisch-russischen Schlagzeuger Bodek Janke den Rahmen harmonisch und rhythmisch auf spannende und musikalisch neue Art erweitert.

Neben Eigenkompositionen spielt die Band einige "Klassiker" aus dem Great American Songbook und sogenannte "Evergreens" und Popsongs der 1980er (z.B. den Chart-Breaker "Eye of The Tiger" aus dem Kinohit "Rocky") und 90er Jahre (z.B. "Rhythm is a Dancer" von Snap).

Shishani Vranckx (Namibia) - guitar & vocals

Kristjan Randalu (EST) - piano

Philip Donkin (UK) - bass

Bodek Janke (PL) - drums / perc