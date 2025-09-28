Bad Mergentheim ist der nördlichste Teil der Bodensee-Wasserversorgung und Etappenziel des großen Bodensee-Wasser-Laufs 2025. Freuen Sie sich auf eine erlebnisreiche Präsentation auf dem Marktplatz.

Mit dem Bodensee-Wasser-Lauf macht die Bodensee-Wasserversorgung den Weg und den Wert des Trinkwassers erlebbar: In einem 7-tägigen Staffellauf folgen wir dem Leitungsnetz - von der Quelle bis in den Norden des Bundeslandes. Als prominenter Wasserträger ist unter anderem Extremsportler Jonas Deichmann dabei.

Beim Zieleinlauf am Sonntag, 28. September, in Bad Mergentheim ist voraussichtlich zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr auch ein Informationsstand auf dem Marktplatz geplant. Im Dialog mit Bürgerinnen und bürgern möchten die Veranstalter ein Bewusstsein schaffen für den Wert des Wassers in Zeiten von Klimawandel und zumnehmnder Trockenheit.