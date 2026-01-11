In BODIES ON TRIAL – §218 treffen persönliche Erfahrung und juristische Fiktion in einem Gerichtssaal aufeinander. Die Performance legt Widersprüche und Spannungen rund um das deutsche Abtreibungsrecht offen. Wer wird gehört, wer wird zum Schweigen gebracht? Wie werden Körper zu Beweismitteln? Diese partizipative Tribunal-Performance lädt das Publikum ein, über die Spannungen zwischen Recht, Autonomie und Körper nachzudenken, sie zu diskutieren und zu Zeug*innen zu werden – und über Gerechtigkeit jenseits der Gesetze innerhalb von Regierungssystemen nachzudenken.

AUFRUF:

§ 218 steht zur Verhandlung.Möchten ihr im Gerichtssaal Platz nehmen?

Kommt zur RAMPE zur nächsten Probe vonBODIES ON TRIAL – §218Mittwoch, 14. Januar 2026 | 13–16 Uhr

In dieser partizipativen Performance lädt die Künstlerin Lily Abichahine das Publikum ein, einen performativen Gerichtssaal zu betreten, in dem das Abtreibungsgesetz zum Gegenstand einer kollektiven Debatte wird. Gemeinsam werden wir uns mit § 218 auseinandersetzen, Perspektiven austauschen und Fragen zum Recht auf Abtreibung und zur körperlichen Selbstbestimmung durch Performance verhandeln.

Eure Stimme zählt.

Wenn ihr eure Meinung teilen und Teil der Performance werden möchtet, meldet euch bitte unter bodiesontrial@gmail.com an und kommt zu uns in den Gerichtssaal.