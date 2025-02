Bodo Wartke - 7. Klavierkabarettprogramm

Das Backnanger Bürgerhaus präsentiert stolz : Den inzwischen zum Tik Tok-Star avancierten Sprach- und Tastenkünst­ler Bodo Wartke noch ein zweites Mal in dieser Spielzeit, nämlich mit seinem brandneuen 7. Klavierkabarettprogramm ! Exklusiv für alle Bodo Wartke-Fans und alle, die es noch werden möchten ! Auch in seinem kommenden Klavierkabarett-Programm, das im Dezember 2024 Premiere feiert, wird Bodo Wartke augenzwinkernd und mit hoher Reimfrequenz auf die Welt und ihre vielfältigen Themen blicken. Sich selbst am Flügel begleitend, präsentiert der Klavierkabarettist seine poetischen Geschichten und philoso­phischen Beobachtungen ebenso wie seine erfolgreichen Zungen­­brecher. Ein Konzertabend – nah, unterhaltsam und persönlich, eben Bodo Wartke !