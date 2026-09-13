Bodo Wartke - König Ödipus

Ein Solo-Theater mit dem Klavierkabarettisten in allen 14 Rollen !

Mit nur neun Requisiten und rasanten Rollenwechseln erzählt Bodo Wartke die Geschichte des Ödipus, König von Theben, der unwissend seinen eigenen Vater tötet. Und später, als Belohnung dafür, dass er Theben von der Sphinx befreit, Iokaste, die Witwe des Königs und damit seine eigene Mutter, zur Ehefrau erhält.

Bodo Wartkes exzellente Darbietung seiner Bühnenfassung der klassischen Tragödie König Ödipus bietet einen barrierefreien Einstieg in einen zu Recht berühmten Sagenstoff und vereint Komödie und Tragödie zu einem unvergesslichen Theaterabend – so macht Bildung Spaß !