Bodo Wartke "Wunderpunkt"

Wortakrobat und Pianist, Schauspieler und Komödiant: Wie ein roter Faden ziehen sich Wortwitz und musikalische Spielfreude durch Bodo Wartkes variationsreiches Repertoire.

Nur wenige deutschsprachige Künstler präsentieren sich so vielseitig wie der Wahlberliner. Kein Wunder, dass Bodo Wartkes Shows preisgekrönt sind. Mal humorig, mal sozialkritisch spielt er sich in die Herzen seines Publikums.

Sein Markenzeichen ist der ungewöhnliche, zugleich hochmusikalische Reim in Verbindung mit eingängiger und zudem ausgefeilter Musik. Seine Fertigkeiten nutzt Bodo Wartke für eine breite Vielfalt an Themen – von verspielten Reim-Etüden über komplexe Liebeslieder bis hin zu politischen, gesellschaftskritischen Chansons.

In seinem siebten Klavierkabarettprogramm „Wunderpunkt“ zeigt sich der Musiker und Kabarettist erneut als starker Geschichtenerzähler. Er greift Situationen aus dem Alltag auf, entdeckt darin die oft absurden und komischen Seiten und bringt sie pointiert auf die Bühne – sprachlich und musikalisch zugleich. Wortwitz und spürbare Freude an der Musik ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch Bodo Wartkes abwechslungsreiches Programm.

Einmal mehr zeigt sich der Bühnenkünstler dabei als pop- wie hochkulturell versierter Musik-Entertainer, der sich sprachlich und musikalisch durch unseren Alltag sampelt. Mal komödiantisch in der satirischen Überspitzung hemmungsloser Konsumgeilheit, präsentiert als Rap-Cover eines Sommerhits oder provokant-sarkastisch in der Parodie der Unsitte des „Mansplaining“, hier als Rock ’n’ Roll. Aber

auch lyrisch in einer Klassik-Adaption, in der der Pianist uns in zarter Ode an den Mond mit hinaufnimmt und durch den Blick zurück leise einen Perspektivwechsel anbietet.