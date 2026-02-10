Wortakrobat und Pianist, Schauspieler und Komödiant: Wie ein roter Faden ziehen sich Wortwitz und musikalische Spielfreude durch Bodo Wartkes variationsreiches Repertoire.

Nur wenige deutschsprachige Künstler präsentieren sich so vielseitig wie der Wahlberliner. Kein Wunder, dass Bodo Wartkes Shows preisgekrönt sind. Mal humorig, mal sozialkritisch spielt er sich in die Herzen seines Publikums.Seine Markenzeichen ist der ungewöhnliche, zugleich hochmusikalische Reim in Verbindung mit eingängiger und zudem ausgefeilter Musik. Sprache ist bei ihm stets auch Musik und die Musik gibt der Sprache Struktur. Seine Fertigkeiten nutzt Bodo Wartke für eine breite Vielfalt an Themen – von verspielten Reim-Etüden über komplexe Liebeslieder bis hin zu politischen, gesellschaftskritischen Chansons.