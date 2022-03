Viele Menschen spüren in sich eine tiefe Sehnsucht nach Loslassen, Ausgleich und innerer Ruhe. Sie suchen nach Wegen, die alltägliche Verantwortung in Balance leben zu können.

Dazu braucht es Auszeiten. Hier nehme ich mich bewusst aus dem Alltag heraus. Die Zeit der Ruhe und Entschleunigung hilft, den Kopf wieder freizubekommen, den Blick in die Seele neu zu öffnen und dem Körper mit seinen Bedürfnissen die Aufmerksamkeit zu schenken, die er braucht.

Schon die spanische Theologin und Mystikerin Theresa von Avila hat in ihren Schriften gesagt: „Tu deinem Körper etwas Gutes, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen.“ Diesem Anliegen folgt das Seminar Body and Soul – ganzheitlich leben.

Gehen Sie mit Pfarrer Dr. Wolfgang Schuhmacher auf eine spirituelle Reise, die Körper, Geist und Seele als eine grundlegende Einheit menschlichen Lebens sieht. Christliches Yoga, bewusstes Atmen, achtsames Gehen in freier Natur und Meditation schenken im Innehalten einen ganzen eigenen Blickwinkel auf das Leben. Aus der Achtsamkeit in der Bewegung und im Innehalten lernen wir, uns für Gottes Gegenwart in unserem Leben zu öffnen. Wir erleben, wie die Kraft der göttlichen Liebe in uns Raum gewinnt und sein Geist uns stärkt.