Ein Schaf fürs Leben

„Ist das sehr weit weg, Erfahrungen?“, fragte Schaf. „Es ist näher, als Sie denken“ sagte Wolf, während er seine Krallen betrachtete.

An einem kalten Winterabend stapft Wolf mit knurrendem Magen durch den Schnee. "Hunger, Hunger, Hunger!" murmelnd, sucht er nach etwas Essbarem. Plötzlich entdeckt er einen warmen und gemütlichen Stall. Hier empfängt ihn das gastfreundliche Schaf, das sich über den Besuch freut und ihm sogleich saftiges Heu anbietet – das ist nun gar nicht nach Wolfs Geschmack! Um ganz allein mit Schaf zu sein, schlägt er ihm eine kleine Schlittenfahrt nach »Erfahrungen« vor. Sein Plan ist, Schaf an einem ruhigen Ort zu verspeisen. Schaf ist ganz begeistert, auf abenteuerliche Reise zu gehen, und beide schwingen sich auf Wolfs Schlitten. Dabei kommen sich Schaf und Wolf auf unerwartete Weise näher. Wolfs Versuche, Schaf zu fressen, werden durch den Charme, die naive Freundlichkeit und den Erfindungsreichtum von Schaf vereitelt. In einem Moment des ausgelassenen Spiels kommt Wolf in Lebensgefahr, Schaf rettet ihn und bringt ihn sicher nach Hause. Aber gibt es für das ungleiche Paar wirklich eine gemeinsame Zukunft?

Das Geschichtenquintett Kolibri, bestehend aus drei Musiker*innen und zwei Schauspieler*innen setzt die fesselnde Geschichte über eine ungleiche Freundschaft nach dem Bilderbuch von Maritgen Matter abwechslungsreich in Szene: Dabei fließen Spielsequenzen und klassische Musik unter anderem aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ ineinander. So entsteht ein gleichermaßen unterhaltsames wie berührendes Theatererlebnis für alle ab 5 Jahren, das die Musik von Violine, Viola und Akkordeon zum Leuchten bringt.