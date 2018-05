Body Music & Basement - Jochen Pash, Sascha Sonido & Dimitrios

Samstag Kowalski safe, aber sowas von. Body Music mit Leader Pash und Konstanzler Sonido, her mit dem schönen See an Melodien, Harmonien und Beats, immer auf dem Punkt und nie von gestern, Edits und HipHop-Dance-Versionen müssen draußen bleiben, Beatport-Charts kann jeder, Jochen Pash kann besser.

Und die Basementler auf dem 2ndFloor ebenso. Codewort „Qualität“, Kowalski, die Chiffre für eine Samstagnacht im Zeichen des guten Stils. Dresscode off, Treffpunkt draußen auf der Terrasse, woran erkennen wir uns? An den glücklichen Gesichtern.

Einlass ab 21 Jahren

Main Floor * Jochen Pash * Sascha Sonido

2nd Floor hosted by Basement: Dimitrios b2b Stolis