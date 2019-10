Body Music X Dissolute - Jochen Pash, Saschko, Matt Grey & Adi

Body Music, da tanzt sogar der Bewährungshelfer nach seinem Kontrollgang am schwäbischen Kotti (Arnulf-Klett-Platz). Jochen Pash und Saschko haben alles unter Kontrolle, auch wenn ihr wieder bei Fisher alles losen werdet, vor allem eure Kontrolle.

Edelste Kowalski-Resident-Kombi wo gibt, ey. Da brauchste kein Crack mehr wenn die zwei ballern. Same same, but dissolute drüben aufm 2nd: Adi Dassler bringt mal wieder einen Romantica-Kombl mit, der unsere Räumlichkeiten schon ganz gut kennt. Matt Grey ist seit Jahren in der Stuttgarter Szene am Spinnen und hatte bei uns schon eigene Events im Schweizer Kontext am Laufen. Alpen-Deephouse und alle blasen ins Horn. Oder woanders hin. Wer weiß das schon, nach einem Abend im Kowalski.

www.facebook.com/adidasslermusic www.facebook.com/mattgreydj

www.facebook.com/jochen.pash