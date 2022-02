Zum Auftakt setzt sich »The Gällery – Raum für Fotografie« ab dem 25.2.2022 mit dem Thema Raumerfahrung auseinander.

In der Ausstellung »body|spaces« zeigen zahlreiche Positionen internationaler Fotografinnen und Fotografen, auf welche Weise das Medium Fotografie in den letzten dreißig Jahren unser körperliches Verhältnis zu realen und virtuellen Räumen reflektiert und mitgestaltet hat.

Zu sehen sind unter anderem Arbeiten von Teresa Hubbard / Alexander Birchler, Candida Höfer, John Coplans, Tata Ronkholz, Clegg & Guttmann, Ute Mahler, Wolfgang Tillmans, Rineke Dijkstra und Thomas Ruff.

Warum »body|spaces« gerade jetzt, mitten in der neuen Welle?

Gerade in einer Zeit, die am Endpunkt einer Reihe von Lockdowns, Abstandsregelungen und Bewegungsbeschränkungen liegt, haben wir ein ganz neues Verhältnis zu jenen Räumen aufbauen müssen, in denen wir uns bewegen oder in denen im Gegenteil Bewegung nicht länger möglich ist. Mit der Eröffnungsausstellung unserer »Gällery« spüren wir daher (realen wie phantastischen) Raumerfahrungen nach, die das Medium Fotografie für uns sichtbar macht. Welche Räume lassen uns Weite spüren, welche engen uns ein? Welche Orte inspirieren uns zu freien Bewegungen, welche leiten oder verschließen uns vielmehr? Nie war ein Zeitpunkt geeigneter für die Betrachtung jener feinen Beziehung zwischen unserem Körper und dem Raum, der uns umgibt, als heute, da uns die Selbstverständlichkeit für diese Beziehung in Teilen verloren zu gehen droht.