Bodylicious

Unser Körper leistet ziemlich viel für uns und trotzdem sind wir nicht immer gut auf ihn zu sprechen. Manchmal sind wir im Einklang mit ihm, ein anderes Mal bestimmt er ziemlich viel über uns.

Mal fügt er sich, mal eckt er ganz schön an. Mal lassen wir ihn voller Liebe strahlen, ein anderes Mal möchten wir ihn in unserem Frust vergraben. In diesem Club untersuchen wir spielerisch unsere Komfortzone, unsere Grenzen und das Spannungsfeld zwischen den eigenen körperlichen Veränderungen und dem Kampf um körperliche Selbstbestimmung. Wir schaffen Bilder auf der Bühne, die von uns und unserer Beziehung zu unseren Körpern erzählen, in Zeiten von Body Positivity und Bodyshaming.

BODYLISCIOUS ist der Partner-Club zur parallel probenden Produktion „Archiv der Körper“ (AT) und wird diese durch Probenbesuche und gemeinsame Recherche-Arbeit im Probenprozess begleiten.