3. Internationales Bodypainting Event in Eppingen

Erleben Sie das 3. Internationale Bodypainting-Event „FARBfroh26" vom 13. bis 15. August in Eppingen, 13:00 bis 22:00 Uhr, auf der Schwanenwiese im Bachwegle.
Bewirtung im Schwanen-Biergarten! • Internationale Bodypainter • LIVE-Kreationen täglich • Action-Painting • Blacklight-Bodypainting • Hairstyling • Facepainting • Airbrush-Tattoos • MitMach-Aktionen • Fotografen-Tickets • Profi -Fotoshootings • Fotoausstellung • Meet & Greet Abendsalon Veranstalter: Artificium Eppingen e.V. Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie unter www.artificium-eppingen.de.