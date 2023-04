Bohren und der Club of Gore wurde 1988 in Mühlheim/Ruhr und perfektionieren seither ihren "Dark Jazz", der sich langsam und gewaltig, aber auch gleichzeitig sanft und leise in die Ohren der Zuhörer bohrt. 2020 wurde ihr bis dato letztes Album "Patchouli blue" veröffentlicht, mit dem sie nun endlich auf Tour gehen. Umso mehr freut es uns, dass sie auch im franz.K Station machen.

Der jüngste Longplayer der ursprünglich als Hardcore/Metal-Band gegründeten Formation enthält die für die Band ungewöhnliche Anzahl von elf Songs.

Die Spielzeit des Albums beträgt gerade mal knapp über eine Stunde. Das beweist aber lediglich, dass die Band den für sie typischen “Bohren-Vibe” der erhabenen Langsamkeit auch in verhältnismäßig kurzer Zeit entfalten kann. Je nach Hörgewohnheit mag es zwei, manchmal vier Noten dauern, oder zwei Minuten um zu erkennen: Wir befinden uns auf Bohren-Terrain, nun ist es an der Zeit sich für alles zu rächen. Die Orgel zwingt einen in die Knie und das einsetzende Saxophon baut langsam eine zerreißende Spannung auf, bei der niemand mehr eine Begegnung mit Jan Garbarek ausschließen kann.

Der Opener des Albums “Total falsch” impliziert genau das Gegenteil dessen, was der Titel verspricht. Typisch Bohren & der Club of Gore.

“Vergessen und vorbei” erinnert mit seinen analogen Synthesizern an den Soundtrack eines John-Carpenter-Film, den er nie gedreht hat. Wenn man die Band fragt, besteht “Patchouli blue” aus vier Teilen “typisch Bohren”, drei Teilen “Weird” und vier Teilen “schleichenden Jazz’”. Als Bonus existiert der Schatten einer Geschichte hinter der Anordnung der Titel auf dem Album, die man selbst – abhängig vom jeweiligen Temperament – entdecken kann.

“Patchouli blue” verweist zurück auf die India-Stores der 1970er Jahre mit ihren schweren Düften. Die elf Soundskulpturen, die Bohren & der Club of Gore mit harter Arbeit aus ihrer Redundanz befreit haben bieten eine riesige Breite für akustische Reisen die es zu entdecken gilt. Und nun ist es Zeit die Songs auf die staunende Zuhörerschaft los zu lassen.