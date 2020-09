Bohren & Der Club of Gore (D)

In ihrer Musik verdichten sich Jazz, Doom und Ambient zu etwas, das einen ganz und gar umhüllt: In Dunkelheit und dem Imaginationsraum eines einzelnen Tons. Bohren & Der Club Of Gore lassen sich Zeit. Viel Zeit. Wenn die Band aus Mülheim an der Ruhr einen Ton anschlägt, dann dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis sie zum nächsten gelangen. Einst als Metalband begonnen, haben sie sich durch den ganzen Krach gebohrt und sind am Ende beim Wesentlichen angekommen. An der Grenze zum Stillstand erforschen sie mit Saxophon, Vibraphon, Piano, Bass und Schlagzeug – oder in diesem Fall eher Streichzeug – sorgfältig jeden Ton und reduzieren selbst diesen auf das Nötigste. Gleichzeitig trägt die Langsamkeit ihrer Musik auch immer eine Spannung in sich. Spannung, die sich durch das Schummerlicht im Konzertsaal und durch die absolute Stille des Publikums bis zum Zerreissen aufbaut.