BollWERK Duo trifft Mela & the acoustik Flo

Geht nicht? Gibt’s nicht! Geht doch? Und ob!

Mit einer ganz kleinen Besetzung wirklich alles spielen - das war der Grundgedanke von Barbara Boll und Geburtsstunde des Duos, dem sie ihren Namen gegeben hat: BollWERK. Und tatsächlich hat die Lampertheimer Sängerin mit dem Gitarristen und Sänger Matthias Klöpsch ein buntes Repertoire erarbeitet, das sich in keine feste Stilrichtung pressen lässt. Und wenn dann auch noch die Mannheimer Sängerin und Schauspielerin Melanie Haag mit von der Partie ist, kann man das Ganze eh nicht mehr mit Worten passend umschreiben. Außergewöhnliches stimmliches Können und eine gehörige Portion Spaß bringt das Trio infer... pardon musicale auf die Bühne. Und bei dem kann das Publikum in keinem Fall ausweichen. Also, aufgepasst: Das BollWERK Duo und ihr Gast Melanie Haag rocken das Casino!

Alle drei sind bei Weitem keine Unbekannten in der Region: Frontfrau Barbara Boll begeistert regelmäßig unterschiedlichen Formationen ihr Publikum. Matthias Klöpsch spielt sich wortwörtlich den „Wolf“ bei mehreren Capitol-Produktionen sowie unter anderem bei Back To The 80s. Und auch Melanie Haag tanzt auf den verschiedensten musikalischen Hochzeiten, z. B. im Capitol Ensemble, bei Back To The 80s oder auch in Stücken des Rhein-Neckar-Theaters. Im Casino waren Boll und Haag schon oft zu Gast, sei es bei Bollis Nacht oder dem Walküren-Abend.

Mit einer Mischung aus lässigen Soulnummern, sanften Balladen und fetzigen Partytiteln versteht das Trio seine Zuhörer mitzureißen. Und dabei wird klar, dass eine „kleine Besetzung“ nicht klein klingen muss. Gekonnt um arrangiert präsentieren sich die Songs teilweise völlig neu, so dass der ein oder andere Aha-Effekt vorprogrammiert ist. Wer das verpasst hat keine Entschuldigung!