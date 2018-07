Bolz & Knecht CD-Präsentation

Anfang des Jahres waren die beiden Musiker Christian Bolz (Gitarre/Saxofon) und Tobias Knecht (Gitarre) erneut im Studio um ihre zweite CD „Fidl Fidl, Klampf Klampf“ einzuspielen. Aufgenommen wurde erneut unter der Regie des renommierten Tontechnikers Mike Senior, der es wie kein zweiter versteht, den akustischen Sound von Bolz & Knecht wiederzugeben. Neben spannenden Versionen bekannter Songs sind zum ersten mal auch acht Eigenkompositionen zu Hören. Freuen sie sich auf einen lauschigen Konzertabend im Garten des Palais Adelmann. Karten gibt es bei Foto Phositiv in Ellwangen, MusikA in Aalen, Buchhandlung Henne und Metzgerei Vetter in Wasseralfingen.

Das Konzert findet auch bei schlechtem Wetter statt, dann im Palais Adelmann.