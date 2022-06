Fast schon Tradition hat das jährliche Konzert mit Bolz & Knecht in Ellwangen.

Zu Hören gibt es an dem Abend einen Querschnitt des bisherigen Schaffens der beiden Musiker. In bekannter Bolz & Knecht manier anmoderiert und mit Anekdoten aus dem Musikeralltag angereichert. Freuen sie sich auf einen lauen Sommerabend mit Instrumentalmusik die ins Herz trifft. Eine Hommage an die schönen Dinge im Leben. Das Konzert findet auch bei Regen statt, dann im Speratushaus.