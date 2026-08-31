20 Jahre ist es her, als Bonaparte mit seinem hedonistischen Punk-Zirkus in der legendären Bar25 in Berlin auszog um von den kleinen Kellerclubs bis zu den großen Festivalbühnen dieser Welt alles in eine verschwitzte feiernde Masse zu verwandeln. Im Jahre 2019 zog sich der Party-Kaiser mit seiner Entourage dann nach 700 Shows in 27 Ländern von den größeren Tourneen zurück, um sich in seinem Tonstudio zu verstecken und nebenbei einen Streichelzoo ins Leben zu rufen. Aber ein runder Geburtstag wie dieser muss gebührend gefeiert werden und in einer verrückten Zeit, wie der unseren, kann man sowieso nur mit mehr Verrücktheit entgegentreten. So trommelt Bonaparte also den wilden Zirkus für eine „20 years of riot“ Happy Birthday Tour zusammen - Mit Konfetti-Glizzer-Pogo Garantie.