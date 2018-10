Der Name ist Programm, so haben Bonfire zum Start der Tourneereihe alte Weggefährten und Freunde eingeladen. Mit Joe Lynn Turner (ex Rainbow, Deep Purple) schrieb die Band bereits 1987 die beiden Bonfire-Klassiker "Sweet Obsession" und "Sleeping all alone" als auch die Ballade "Without You" für das 2017er Album "Byte the Bullet". Mit Phil Mogg war Hans Ziller 2014 auf Tour, und Bobby Kimball nahm bereits bei dem von Bonfire organisierten Benefiz Festival ´Rock For Asia´ teil. „Die Idee mit Bonfire and Friends geistert mir schon lange durch den Kopf“, sagt Hans Ziller, "eine Tour durch große Hallen, wo Bonfire zusammen mit den Originalinterpreten die größten Hits der Rockgeschichte auf die Bühne bringen." Die 3-stündige Show ist nur so gespickt mit Rockkrachern wie “Stone Cold”, “I Surrender”, “Lights Out”, “Doctor Doctor”, “Jet City Woman”, “Hold The line", "Africa”, "Eye Of The Tiger", "First Time", und die größten Hits von Deep Purple mit Songs wie “Burn”, “Child in Time” und “Smoke on The Water” , um nur einige wenige zu nennen. Das Besondere daran ist, dass Bonfire dem Ganzen einen sehr harten Bonfire-typischen Sound verpassen werden, wie sie es schon bei ihrer genialen Cover-Version von "Sweet Home Alabama" unter Beweis stellten. Eine typische 80er-Produktion mit Laufstegen, Treppen, Rampen und genialem Licht sowie Pyro-Effekten wird das Ganze optisch imposant abrunden. Und natürlich dürfen die größten Hits von Bonfire auch nicht fehlen. Ein Leckerbissen für alle Fans des Hardrock und Metal! Dieses ultimative Feuerwerk solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

• Joe Lynn Turner-(ex Rainbow-Deep Purple)

• Phil Mogg -(UFO)

• Geoff Tate(Operation Mindcrime)

• Dave Bickler-orig. Singer (ex-Survivor)-Eye of the Tiger

• Bobby Kimball(original Singer of TOTO)

• Robin Beck

• Johnny Gioeli-(Hardline-Axel Rudi Pell)

• James Christian-(House of Lords)

• Chris Boltendahl-(Grave Digger)

• Paul Morris-(ex-Rainbow-Doro-Nena)

special guest:

• Quaster - Guitarist/Singer from the German Rock Legends ex The Puhdys

Bonfire .... with all their Hits and as The Band for the Rock Legends!