In den französischen Chansons der Nouvelle Vague findet die Sängerin Andrea Rehm ihr Lebensgefühl, mit dem sie singt: Liebe, Dankbarkeit, Sehnsucht (auch nach Frieden), Melancholie, Trauer und Lebensfreude.

So, wie das Leben ist. Unzählige Aufenthalte im Nachbarland Frankreich und die daraus entstandenen Freundschaften waren der Ursprung ihrer Schwärmerei für den französischen Film, für die französische Filmmusik. Die warme und unverkennbare Stimme von Andrea Rehm zieht mit ihrem vollen, weichen Timbre die ZuhörerInnen sofort in ihren Bann.

Drei brillante Jazzmusiker, die im Dreiländereck Bodensee und darüber hinaus sehr gefragt und bekannt sind, konnte sie für ihr Projekt ‚Bonjour Le Jazz‘ gewinnen. Mit Kreativität und Gefühl bewegen sich die Musiker Martin Giebel, Heiner Merk und William Widmann zusammen mit der Sängerin Andrea Rehm musikalisch zwischen der Welt der großen französischen Chansonniers, wie Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Georges Moustaki und den Verwandlungen, die das Quartett mit interessanten Arrangements und Improvisationslust entstehen lassen - ein frankophiler Zauber!

Mit ihrer CD „Le souffle de ma vie“ beschritt Andrea Rehm diesen Weg zwischen Jazz und Chanson. Kontinuierlich intensivierte sie, zusammen mit Martin Giebel, diese Melange und kombinierte sie mit entspanntem, französischem Bossa Nova, was auf Ihrer CD „toi et moi“ zu hören ist. Mit „Bonjour le Jazz“ begibt sich das Quartett auf die Suche nach Reduktion und doch reicher, emotionaler Tiefe.