Bonnie Tyler mit ihren Hits auf großer „Total Eclipse Of The Heart“-Hallentour

Bonnie Tyler, die First Lady des Pop/Rock, hat eine beachtliche Karriere über 5 Jahrzehnte vorzuweisen. Mit ihrer einzigartigen Stimme hat sie Musikgeschichte geschrieben.

Mit ihrem einmaligen Talent schuf sie die Hits, die eine ganze Ära geprägt haben und hat bis heute über 100 Millionen Platten verkauft.

Bonnie Tylers beeindruckende Karriere dauert bereits über 40 Jahre an. Bereits ihre zweite Single „Lost in France“ erreichte die Top 10 der britischen Popmusikcharts. Die Single wurde auch auf dem europäischen Kontinent ein großer Erfolg und erreichte Platz 3 in Deutschland. Ihr 76’er Debüt-Album “The World Starts Tonight” enterte die europäischen Charts, bekam hervorragende Kritiken und trug ihr das Renommé einer vielversprechenden Newcomerin ein. Mit der Single „It’s a Heartache“ aus ihrem zweiten Album Natural Force gelang ihr 1978 ein absoluter Welthit. Die Single erreichte Platz 1 in Frankreich und Australien, Platz 2 in Deutschland sowie die Top 5 in Großbritannien, einigen anderen europäischen Ländern und in den USA.

1983 erreichte Bonnies Karriere mit dem Album „Faster Than the Speed of Night“ und vor allem der Single-Auskopplung “Total Eclipse Of The Heart” neue Dimensionen. Das millionenfach verkaufte Album, das in Großbritannien gleich auf Platz 1 einstieg, brachte Bonnie Tyler 1984 zwei Grammy-Nominierungen für die beste Popsängerin und die beste Rockmusikerin ein. Mit “Holding out for a Hero” hatte sie einen weiteren Welthit.

Es ist ihre markante, raue Stimme, die die Sängerin unverwechselbar macht. Ihr Markenzeichen verdankt sie – wie sie selbst gerne erzählt – nicht Unmengen von Kippen und Whiskey, sondern einer Stimmbandoperation in jungen Jahren. Genauer gesagt ihrem Ungehorsam dem Arzt gegenüber. Der hatte ihr nach dem Eingriff Stillschweigen verordnet, sie hielt sich nicht dran. Das Ende vom Lied: die Reibeisenstimme.