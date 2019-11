"Bönnigheim brennt" - Einblicke in die Kunst des Schnapsbrennens. Das Bönnigheimer Schnapsmuseum, sowie die Brennereien Frank und Meik Sartorius, Heinz Kölle und Walter Prochnau öffnen ihre Türen. Ein Schuttlebus verbindet die einzelnen Stationen miteinander. Die Teilnehmer bieten eine Auswahl an Speisen und Getränken an ihren Standorten an. Des Weiteren können die Brennereien in Funktion besichtigt und die edlen Produkte verkostet werden.