Die besten jungen Comedians der Nation

Es wird laut im Capitol! Denn BOOM – Der Comedy Club lädt seit 5 Jahren die besten jungen Comedians der Nation ein, um das zu tun, was sie am besten können: Ihr Publikum zum Ausrasten bringen. So standen z.B. Chris Tall und Enissa Amani zu Beginn ihrer Karriere bei BOOM auf der Bühne.

Nach dem Amerikanischen Modell der Stand-Up Clubs gibt es kurze Sets, viele Gags und spannende bekannte Künstler ebenso wie hochkarätige Neuentdeckungen. Moderiert vom Master of Desaster Jens Wienand. Mindestens drei hochkarätige Gäste bringen die Wände zum Wackeln, und das Ganze zum absoluten Schnäppchenpreis. Und die Zuschauer sitzen im Casino ganz nah dran am Geschehen, sozusagen hautnah. Auch das ist BOOM. Denn bei Kleinkunst ist vieles klein, nur nicht die Kunst. Die Karten sind - wie es sich für einen Club gehört – streng limitiert. BOOM!