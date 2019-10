Boogaloo & Jo Jung Wein & Crime

„Wein & Crime“

das neue Programm von „ Der Detektiv und das Saxophon“ mit Jo Jung, Ruth Sabadino und Boogaloo. Eine süffige Cuvée aus Weinkrimis und Jazz! Frei nach dem Motto: „Wenn der Winzer zweimal klingelt“, haben Stuttgarts berüchtigte Krimikünstler einen neuen Jahrgang ausgebaut. Hier muss man zum Lachen definitiv nicht in den Keller gehen! In meisterhafter Manier erzählt und gestikuliert der Schauspieler und Sprecher Jo Jung, was man mit einem guten Tropfen auf Abwegen alles anstellen kann; sei es aus schnöder Eifersucht oder aus Wut über einen mäkeligen Weinkritiker. Und warum schmeckt der Messwein heute eigentlich so merkwürdig? Dabei kommt auch viel Lokales und Regionales zu Gehör. Musikalisch lässt sich die Nähe vom Musiker zum Wein sowieso nicht verleugnen. Davon berichten zahlreiche Songs aus Pop, Blues und Jazz, die Boogaloo mit detektivischem Gespür zu einer prickelnd kriminellem Melange arrangiert hat. Prädikat mörderisch gut – na dann, zum Wohl !