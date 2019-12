Boogie Connection - Jazzfrühschoppen

„Wenn der Boogie nicht in USA sondern im Schwarzwald entstanden wäre, dann würde als Geburtsstätte Freiburg in den Jazzlexica stehen und die Musik würde so klingen, wie sie Boogie Connection spielt.

Das Trio braut eine heiße Mischung aus Blues, Boogie Rhytm`n`Blues und Rock`n`Roll“.

Das Trio wurde im Herbst 1991 in Freiburg gegründet und ist seither unterwegs auf Festivals (auch mit internationalen Gastmusikern), in Jazzclubs, Musikkneipen,TV Auftritte, Kleinkunstbühnen, Stadtfesten und Firmenveranstaltungen in ganz Europa. Der Erfolg beruht sicher auf der emotionsgeladenen Live - Stimmung und der unbändigen Spielfreude der Drei! In diesem Genre sind sie nach wie vor die unerreichten Meister der Szene, oft als „kleinste“ Bigband bezeichnet.

Traumhaft sicheres Verstehen untereinander gibt dem Trio einen einzigartigen unverwechselbaren Sound, der sofort das Publikum elektrisiert und von den Stühlen holt.

Ein herausragender Sound in der heutigen Bluesszene und eine der erfolgreichsten Bands die Freiburg je hervorgebracht hat.