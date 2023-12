Boogie Connection - Jazzfrühschoppen

Ein Top Act, der nicht aus Amerika kommt? Das wird den einen oder anderen Besucher ins Grübeln bringen. Aber garantiert nur so lange, bis die Jungs von der Boogie Connection die Bühne betreten.

Was Christoph Pfaff, Thomas Scheytt und Jörn-Paul Weidlich da veranstalten, ist ein Geheimtipp für eine internationale Karriere. Nicht ohne Grund haben sich Publikum und Fachpresse auch jenseits des Breisgaus zu einmütigen Begeisterungsstürmen vereint. Wo andere Band Dezibel brauchen, nutzt die Boogie Connection den Drive ihrer Musik, um die Leute von den Sitzen zu reißen. Ultrascharfer Boogie-Woogie, heißer Blues und schweißtreibender Rock‘n Roll sorgen für einen Gig, an den man sich noch erinnert, wenn das Freiburger Trio längst unterwegs ist, um den Ami zu zeigen, dass Badener die einzig wahren „Blueser“ sind!“ Die Band wurde 1991 gegründet und zählt seit langem zur Spitze in der internationalen Blues-& Boogie-Szene. Mit über hundert Konzerten pro Jahr, darunter Auftritten bei nahezu allen bedeutenden Jazzfestivals in Deutschland und im europäischen Ausland, gehören sie zu den erfolgreichsten Bands, die Freiburg je hervorgebracht hat.