Book Discussion: Mary Doria Russell – „The Women of the Copper Country”

„The Women of the Copper Country“ erzählt die Geschichte von Annie Clements, einer mutigen Frau, die in Michigan 1913 mit einem Streik gegen das größte Kupferbergbauunternehmen der Welt eine Rebellion anzettelte. Der 2019 erschienene Historienroman von US-Autorin Mary Doria Russell ist Thema der Book Discussion des Deutsch-Amerikanischen Instituts Tübingen am Fr. 08.10. um 18:15 Uhr. Die Teilnahme an der Diskussion um US-Muttersprachlerin Carolyn Murphey Melchers ist sowohl vor Ort im d.a.i.-Saal als auch online über die Plattform Zoom möglich. Das Lesen des Buches wird nicht vorausgesetzt, es kann jedoch in der d.a.i.-Bibliothek ausgeliehen werden.

In englischer Sprache

Veranstaltungsort: d.a.i.-Saal und online @ www.dai-tuebingen.de/books,

3G-Nachweis Voraussetzung zur Teilnahme vor Ort