Book & Film: Behind the Veil – American Power in Fiction and Film

Gesprächsrunde mit d.a.i.-Lehrer Scott Stelle.

Erkunden Sie in unserer monatlichen Diskussionsreihe die verborgenen Realitäten hinter Macht, Ehrgeiz und Politik im Amerika der Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen vier klassische Romane und ihre Verfilmungen. Ein Schlüsselroman ist ein fiktives Werk, in dem reale Personen, Ereignisse oder Institutionen unter erfundenen Namen und mit fiktiven Handlungssträngen dargestellt werden – Fakten und Fantasie verschmelzen, um Wahrheiten aufzudecken, die in offiziellen Darstellungen oft verschleiert werden. Unsere Reihe untersucht, wie Autoren diese Technik einsetzten, um die inneren Abläufe von Religion, Medien, Diplomatie und Militär zu dramatisieren, und wie Filmemacher diese Geschichten später transformierten, indem sie eine weitere Ebene der Verschleierung hinzufügten und die Wahrnehmung durch Inszenierung, Bildgestaltung und filmisches Erzählen prägten. Anhand dieser Bücher und Filme erforschen wir, wie Wahrheit in der Fiktion kodiert, übertrieben und verborgen wird.