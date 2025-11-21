Book Swap @ d.a.i.-Bibliothek

Swap ‘til you drop – it’s book swap time!

Mit mehr als 11.000 englischsprachigen Medien bietet das Herzstück des Deutsch-Amerikanischen Instituts ein vielfältiges Angebot für Groß und Klein. Mit der Zeit bildet sich ein Fundus von diversen Büchern, die leider nicht alle in den Regalen bleiben können… Darum lädt das d.a.i. zu einem Bookswap ein!

Wie das geht? Ganz einfach: Bringen Sie Ihre ausgemusterten, englischsprachigen Bücher (in noch gutem Zustand!) mit und erhalten Sie im Austausch dafür einen Token. Dieser Token kann schließlich gegen Medien der Bibliothek eingetauscht werden. Alle Genres sind willkommen von Belletristik über Sachbücher bis hin zu Kinderbüchern. Kommen Sie vorbei, genießen Sie den ein oder anderen Snack und treffen Sie andere Buchliebhaber*innen. Das Bibliotheksteam freut sich auf Sie und ein reges Tauschgeschäft!