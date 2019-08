Die besten jungen Comedians der Nation

Es wird laut im Capitol! Denn BOOM – Der Comedy Club lädt seit 5 Jahren die besten jungen Comedians der Nation ein, um das zu tun, was sie am besten können: Ihr Publikum zum Ausrasten bringen. So standen z.B. Chris Tall und Enissa Amani zu Beginn ihrer Karriere bei BOOM auf der Bühne.

Nach dem Amerikanischen Modell der Stand-Up Clubs gibt es kurze Sets, viele Gags und spannende bekannte Künstler ebenso wie hochkarätige Neuentdeckungen. Moderiert vom Master of Desaster Jens Wienand. Mindestens drei hochkarätige Gäste bringen die Wände zum Wackeln, und das Ganze zum absoluten Schnäppchenpreis. Und die Zuschauer sitzen im Casino ganz nah dran am Geschehen, sozusagen hautnah. Auch das ist BOOM. Denn bei Kleinkunst ist vieles klein, nur nicht die Kunst. Die Karten sind - wie es sich für einen Club gehört – streng limitiert. BOOM!

Die Gäste im September:

Benni Stark

In seinem neuen Soloprogramm begibt sich Shootingstar Benni Stark dahin, wo es weh tut:

Die ehemalige Wirkungsstätte seines Schaffens – die Verkaufsfläche eines großen Modehauses. Stark war Herrenausstatter… aus Leidenschaft… erst recht, als er gelernt hat, dass Frauen das Sagen haben und Männer auf Kommando hören – auch beim Anzugkauf.

#kleider. lachen. leute. ist eine Reise durch die irren Facetten des täglichen Shoppengehens zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Alt, zwischen Kompetenz und Sprachbarrieren.

Wie sieht es aus, wenn Männer alleine Klamotten kaufen?

Warum suchen Frauen einen Anzug in hellem Schwarz?

Und wieso wird im Verkaufsraum blöd gewinkt?

Fragen, die Benni Stark in seiner Zeit als Mitglied einer Vorstadtgang nicht in den Sinn gekommen wären, beantwortet er heute mit messerscharfen Pointen und einem Skurril-Satirischen Blickwinkel.

Zwischen Ghetto und Gucci – mal Hedonist, mal Fashionist – Benni Stark vereint auf der Bühne all das, was eigentlich nicht zusammenpasst.

Amjad

Amjad ist der erste palästinensische Comedian. Mit seinem treffsicheren Humor sorgt er beim Publikum, egal ob jung oder alt, garantiert für eine Bombenstimmung, denn er ist wandelbar wie ein Chamäleon und in der Lage sich seinem Publikum anzupassen. Amjad hat nicht nur viele Gesichter, sondern trägt auch ganz besondere Stimmen in sich! Lasst Euch überraschen. Kein Wunder, dass er nicht nur gern gesehener Gast in renommierten Comedy-Clubs (u. a. Quatsch Comedy Club), auf Bühnen und in Theatern ist, sondern immer wieder auch in bekannte Fernsehsendungen wie „Nuhr ab 18!“, „Nightwash Live“ oder „NDR Comedy Contest“ und auch Radiosendungen von „1 Live“ oder „SWR 3“ eingeladen wird. Außerdem ist er der Gewinner vom „SWR 3 Comedy Förderpreis“ 2018 und vom „Hamburger Comedy Preis“ 2019. Amjad hat seine Mission: Lachen verbreiten, Angst vermeiden. So lautet auch der Titel seiner ersten Live Tour. Auf sympathische Art und Weise kokettiert Amjad mit den kulturellen Unterschieden zwischen arabischer und deutscher Kultur. Und vielleicht, wenn Sie Glück haben lüftet Amjad auch das Geheimnis um den Inhalt seines mysteriösen Rücksacks.