Es wird laut im Capitol! Denn BOOM – Der Comedy Club lädt seit 5 Jahren die besten jungen Comedians der Nation ein, um das zu tun, was sie am besten können: Ihr Publikum zum Ausrasten bringen. So standen z.B. Chris Tall und Enissa Amani zu Beginn ihrer Karriere bei BOOM auf der Bühne.

Nach dem Amerikanischen Modell der Stand-Up Clubs gibt es kurze Sets, viele Gags und spannende bekannte Künstler ebenso wie hochkarätige Neuentdeckungen. Moderiert vom Master of Desaster Jens Wienand. Mindestens drei hochkarätige Gäste bringen die Wände zum Wackeln, und das Ganze zum absoluten Schnäppchenpreis. Diesmal zwar auf der Bühne im Capitol, aber trotzdem mit kleinem Publikum. Auch das ist BOOM. Denn bei Kleinkunst ist vieles klein, nur nicht die Kunst. Die Karten sind - wie es sich für einen Club gehört – streng limitiert. BOOM!

Die Gäste im September sind Thomas Schmidt und weitere.

Geboren und aufgewachsen in Solingen, lebt der 35-jährige Thomas Schmidt heute in Köln. Nach seiner Ausbildung zum Tischler startete er Anfang 2014 in die Welt des Stand-ups und gehört seit dem zweifelsohne zu den vielversprechenden Talenten der Deutschen Comedy. Thomas gehört zum festen Stamm des Nightwash-Live-Ensembles und ist regelmäßiger Gast bei den bekanntesten deutschen Comedy-Formaten u.a. 1Live Generation Gag, Komische Nacht, Quatsch Comedy Club, etc..

Seit Oktober 2017 ist Thomas Schmidt auf seiner deutschlandweiten Live-Tour „ALLES KANN, NICHTS MUSS!“ unterwegs. Lässig und extrem lustig klärt uns Thomas in seinem Programm über die Tücken und Skurrilitäten seines Alltags auf.