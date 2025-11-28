Sechs Jahre nach ihrem letzten Studioalbum melden sich BOOZE & GLORY zurück – und zwar genau dort, wo alles begann: auf den Straßen. Mit ihrem neuen Album „Whiskey Tango Foxtrot”, das am 12. September 2025 auf ihrem neuen Label Concrete Jungle Records erscheint, kehrt die Band kompromisslos zu ihren Streetpunk-Wurzeln zurück.

Seit mittlerweile 15 Jahren stehen BOOZE & GLORY für eingängige Refrains, ungebremste Energie und die Authentizität der Straße. Gegründet in London, UK als klassische Oi! / Streetpunk-Band, lieferten sie mit Songs wie „London Skinhead Crew” und „Only Fools Get Caught” Hits, die auch weit über die Szene-Grenzen hinweg erfolgreich waren und sind. BOOZE & GLORY tourten mit Bands wie den DROPKICK MURPHYS und BAD RELIGION und spielten auf Festivals wie Punk Rock Holiday (Slowenien), Pol’And’Rock (Polen) oder Punk Rock Bowling (Las Vegas).

Nach dem 2019 erschienenen Album “Hurricane”, das zusammen mit dem Gitarristen von MILLENCOLIN entstand und die Band musikalisch in melodischere Punkrock-Gefilde führte, schlägt „Whiskey Tango Foxtrot” nun wieder deutlich rauere Töne an und kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück. Sänger Mark RSK bringt es auf den Punkt: „Das neue Album ist die Fortsetzung unserer EP ‘Raising the Roof’ von 2022 – aber ich höre darin auch einiges von ‘As Bold As Brass’ wieder.”

Die ersten drei Singles „Boys Will Be Boys”, „Brace Up” und „Mad World” unterstreichen genau das: Singalong-Hymnen im Stile klassischer Streetpunk-Bands wie COCK SPARRER und THE BUSINESS – voller Energie, mitreißend und wie gemacht für verschwitzte Clubshows.

Auch personell gibt es frischen Wind bei BOOZE & GLORY: Mit Manny Anzaldo (MAD SIN, RESUREX) an der Rhythmusgitarre und Herve JL (DEADLINE, ARGY BARGY, THE FILAMENTS) am Bass sind zwei erfahrene Musiker neu dabei, die dem Sound noch mehr Druck verleihen.

Die Aufnahmen für „Whiskey Tango Foxtrot” fanden verteilt über drei Länder statt – in Italien, Polen und Mexiko. Der Albumtitel ist dabei mehr als nur ein Code: Er steht für die Frage, die sich wie ein roter Faden durch das Album zieht – „What The F*** are we doing with this world?”

BOOZE & GLORY sind zurück – mit einem kraftvollen, ehrlichen Streetpunk-Album, das aufrüttelt, verbindet und lange im Ohr bleibt.