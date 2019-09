Opening Act: Plug‘n‘Play

Die Band, die an diesem Abend im Adler das Vorprogramm bestreitet, ist Plug‘n‘Play. Sie besteht aus folgenden Musikern:

Lewin Wester (Schlagzeug, Rap)

Mark Mende (Bass, Gesang, Rap)

Joachim Träger (Gitarre)

Hannes Oppl (E-Piano).

Mit ihrem Programm, das ein weitgefächertes Spektrum der unterschiedlichsten Genres umfasst, führen sie uns mit Titeln wie „Highway to Hell“ (ACDC), „Hold the Line“ (Toto) oder den weltweit bekannten Hit des King of Pop „Beat It“ (Michael Jack-son) von Funk über Pop in die Richtung des Rocks, und bringen damit selbst in die kleinsten Kneipen eine hammer Partystimmung.

Headliner: Boppin‘B

Seit mehr als 30 Jahren machen „Boppin‘B“ mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Rock‘n‘Roll die Bühnen dieses Planeten unsicher und seither spielt die Band jedes Jahr ca. 200 Shows.

Sie waren die ersten in Deutschland, die moderne Popsongs in ein Rock ‚n‘ Roll-Gewand kleideten und waren damit Vorreiter für andere erfolgreiche Bands, wie etwa „Dick Brave“, „Boss Hoss“, „Baseballs“ und andere.

Mit diesem Konzept konnten sie 2004 und 2005 mit dem Album „Bop around the Pop“ sowie mit zwei Singles die deutschen Charts erobern. Doch beschränkten sie sich nicht allein darauf, sondern legten, trotz des damit erzielten großen Erfolgs, auch immer sehr viel Wert auf ihre eigenen Kompositionen. Ihre Hartnäckigkeit gab ihnen Recht und so konnten sie mit den zwei letzten Alben „B.A.N.G.“ sowie „Monkey Busi-ness“, welche hauptsächlich aus eigenen Songs bestanden, die oberen Ränge der Independent-Charts erklimmen, was Bands aus diesem Genre bisher nur sehr selten gelungen ist.

Dies ist auch der Grund, weshalb sie regelmäßig in renommierten Clubs und bei angesagten Festivals im In- und Ausland auftreten.

Ihre Live-Performance ist legendär und besticht durch die teilweise akrobatischen Showeinlagen.

Bemerkenswert ist, dass der Erfolg der Band ausschließlich aus eigener Kraft entstanden ist und sie sich in all den Jahren das „Heft des Handelns“ nie aus der Hand hat nehmen lassen. Boppin’B ist der lebende Beweis dafür, dass sich Kontinuität und Kreativität nicht ausschließen, sondern in dieser Konstellation zum Erfolg führen!