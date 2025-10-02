Boppin´B – Der Fels in der Brandung – 40 Jahre Boppin’B

Holy moly, echt jetzt? 40 Jahre? Da rockt und rollt diese Combo nun schon seit vier Jahrzehnten Länge mal Breite quer durch die Republik und das angrenzende Ausland, und hat sichtlich immer noch 1. Spaß daran und 2. lange nicht genug davon.

Nur um das Ganze mal etwas einzuordnen: 1985 gewann Boris Becker zum ersten Mal in Wimbledon, stellte Commodore den Amiga vor, war Helmut Kohl seit 3 Jahren Kanzler, Gorbatschow wurde KPdSU-Generalsekretär, fand Live Aid parallel in London und Philadelphia statt, die Lindenstraße ging auf Sendung, und ja, Boppin’B spielten ihren ersten Gig für ein Schulfestprojekt. Nun steht der Band also 40 Jahre später ein bemerkenswertes Jubiläum ins Haus.

40 Jahre Boppin’B bedeuten 40 Jahre Rock’n’Roll & Rockabilly in allen Facetten, unzählige Geschichten und Erlebnisse – und doch sind die Augen der Band im Jubiläumsjahr nach vorne gerichtet: Ein neues Album steht in den Startlöchern und der Terminkalender wird wieder prall gefüllt sein, wovon jeder einzelne Gig eine Geburtstagparty werden soll, bei der die Musik, die Erinnerungen und die unvergesslichen Momente zelebriert werden sollen, die diese Band geschaffen hat. Ob Club- oder Festivalbühne – die mitreißende Energie, die Leidenschaft und die Freude an der Musik, die die Band versprüht, stecken an und machen einfach Spaß.