Am 5. Januar in der Rockfabrik Bad Friedrichshall: Boppin‘ B. Seit 1985 tourt der Fünfer aus Aschaffenburg unermüdlich durch die Welt, spielt Konzert um Konzert und hat sichtlich Spaß dabei – egal, ob man einen Club abfackelt, ein Festival-Line-Up aufmischt oder als Support Act auf der Bühne steht. Inzwischen wurden knapp 6.000 Shows gespielt und 13 Alben veröffentlicht, ein Ende ist nicht in Sicht. Wurden anfangs sehr gerne moderne Pop- und Rocksongs adaptiert und in ein Rock’n’Roll/Rockabilly Stück verwandelt (legendär der Chartstürmer »If You Believe«, im Original von Sasha), wird heute mehr Wert auf Eigenkompositionen gelegt. Boppin’ B machen, ach was, leben Rock’n’Roll. Nicht puristisch, nicht als Neuerfindung, einfach so, wie sie ihn verstehen, mögen und fühlen. Vier vor und los geht’s, volle Kraft voraus vom ersten Song eines Konzertes an.

Boppin‘ B, Sa. 5. Januar, 22 Uhr, Rockfabrik, Bad Friedrichshall

www.rockfabrik-badfriedrichshall.com