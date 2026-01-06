Fachkonferenz zu den Lebensrealitäten in der Prostitution: Fakten, Stimmen, Perspektiven.

Die Fachkonferenz „Bordell Europas ist kein Qualitätsmerkmal“ bringt Expertinnen, Betroffene, Wissenschaftlerinnen und zivilgesellschaftliche Akteurinnen zusammen, um die Lebensrealität von Frauen in der Prostitution (sie stellen den überwiegenden Teil der Menschen) sichtbar zu machen und strukturelle Probleme klar zu benennen. Das Programm reicht von persönlichen Perspektiven über aktuelle wissenschaftlichen Daten zur Gewalt bis hin zu menschenrechtlichen und politischen Lösungsansätzen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie Gesellschaft und Politik wirksam schützen können und welche Rolle Männer, Kommunen und die Zivilgesellschaft dabei spielen. Internationale Erfahrungen, insbesondere das Nordische Modell, werden praxisnah vorgestellt. Die Veranstaltung lädt dazu ein, hinzuschauen, zu verstehen und konkrete Schritte für mehr Schutz und Menschenwürde zu diskutieren.