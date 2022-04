TAVMA FilmClub: Spielfilm von York-Fabian Raabe + Live-Talk

Deutschland 2021, Deutsch, Englisch, Französisch mit deutschen Untertiteln, 104 Min.

"Borga" ist besser. Ein Borga ist ein Ghanaer im Ausland, der einen exzessiv wohlhabenden Lebensstil führt. Zumindest ist es das, was sie alle glauben machen wollen.

Der junge Kojo wächst in den Slums von Ghana auf. Als junger Mann sucht er sein Glück in der Flucht. Doch in Deutschland gelingt ihm ein Leben in Wohlstand nur durch Kriminalität. Das deutsche, preisgekrönte Migrationsdrama wird aus einer afrikanischen Perspektive erzählt. Und das ehrlich und kraftvoll.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit Gästen aus der Filmcrew, dem Publikum und dem Moderator Willy Rollé statt. Die Filmcrew und das Streaming-Publikum werden online zugeschaltet.

Tavma ist griechisch und bedeutet übersetzt soviel wie „Wunder“. Und genau das will Tavma FilmClub erreichen: Filme, die die Menschen berühren und ein Stück weit die Welt verändern. Bekannte Narrative werden dabei in Frage gestellt und neue Arten von Storytelling entdeckt.

Tickets: info@tavma.net

Einlass: 19 Uhr

Filmstart: 19.30 Uhr