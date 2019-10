Boris Brejcha in Concert - Official Afterhour

Im Rahmen seiner Albumtour bespielt Boris Brejcha mit seiner Fckng Serious-Crew zuerst die Wagenhallen - und anschließend geht's mit geballter Power in den frühen Morgenstunden im Proton The Club weiter. Die offizielle Afterhour mit u.a. Crazy Sonic (Tronic Music) aus Wien und W6ke Up-Resident SANEL. Man darf gespannt sein, wer da noch so alles vorbeischaut ...!

Line-Up:

SECRET GUEST

CRAZY SONIC

SANEL

