Boris Brejcha in Concert

Trotz vieler Festivalauftritte wie dem Tomorrowland, Exit und der Time Warp sowie einer ausverkauften Bustour durch Frankreich und endlosen Gigs weltweit, hat sich Boris Brejcha nicht wirklich eine Auszeit gegönnt und sich stattdessen in seinem Studio verschanzt.

Jetzt, nach dem Erfolg seines letzten Albums, sind wir stolz, sein neues Werk ankündigen zu dürfen, das in den Startlöchern steht. Im Rahmen dessen, wird Boris schon bald wieder „on the road“ sein mit seiner in Deutschland startenden Welt Tour 2019.

Folgendes DJ-Line up:

Boris Brejcha

Ann Clue

Deniz Bul

Theydream

Party ist ab 18 Jahren!

Präsentiert von Local Advisor Berlin & Discotronic Collective