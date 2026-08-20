Boris Grebenshchikov und die Band „Aquarium“ sind längst zu einem Symbol der Rockbewegung geworden. In 40 Jahren kreativen Schaffens haben sie tiefe Spuren in der Rock’n’Roll-Kultur hinterlassen, und mehr als eine Generation von Fans ist mit ihrer Musik aufgewachsen. Das Werk dieser Band ist längst zu einer Art Lebensphilosophie geworden: Mit nur wenigen Worten und Akkorden gelingt es ihr, die Herzen ihrer Zuhörer zu berühren.