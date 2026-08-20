BORIS GREBENSHCHIKOV

MIT BAND AQUARIUM

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Boris Grebenshchikov und die Band „Aquarium“ sind längst zu einem Symbol der Rockbewegung geworden. In 40 Jahren kreativen Schaffens haben sie tiefe Spuren in der Rock’n’Roll-Kultur hinterlassen, und mehr als eine Generation von Fans ist mit ihrer Musik aufgewachsen. Das Werk dieser Band ist längst zu einer Art Lebensphilosophie geworden: Mit nur wenigen Worten und Akkorden gelingt es ihr, die Herzen ihrer Zuhörer zu berühren.

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Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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