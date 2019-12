In Brüssel oder Berlin fallen oft Entscheidungen, die mit der politischen Realität vor Ort wenig zu tun haben. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zeigt anhand vieler konkreter Beispiele – von Umweltpolitik bis Wohnungsbau, von Verkehrsplanung bis Integration, von innerer Sicherheit bis zur Schaffung von Arbeitsplätzen – wieso in der Politik heute so oft das Wunschdenken regiert, nicht die Analyse der Fakten.

Boris Palmer: Erst die Fakten, dann die Moral (Siedler), ISBN: 978-3-8275-0124-0.